Agregó Pérez que el pasado 6 de marzo entregaron un oficio dirigido al Secretario Administrativo de la Facultad para hacer la exigencia, también convocaron a movilizaciones en los turnos de clases, sin embargo, no obtuvieron la misma asistencia en los dos horarios.

“Esa es una problemática que no viene sucediendo desde que yo estoy en la Facultad, en la Universidad, sino que es una problemática añeja, es algo con lo que cargan desde hace bastante tiempo”.

Francisco Pérez, integrante del Movimiento Democrático Estudiantil, informó a Noroeste que ya hicieron la solicitud ante las autoridades correspondientes de la UAS, sin embargo, no han obtenido respuesta a su petición.

Alumnos de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa denunciaron que no cuentan con lo servicios básicos en los sanitarios, como agua y papel higiénico. Esto provocó movilizaciones en días anteriores.

Durante la manifestación de la mañana hubo buena respuesta por parte de los estudiantes, no así con el alumnado del turno vespertino.

“Me comentaron que habían operado para que los maestros no los dejaran salir a manifestarse. Planeamos manifestarnos a las 04:50 de la tarde, pero operaron para que los maestros no los dejaran salir, no fue hasta como una hora después que los compañeros salieron, cuando hubo cambio de módulo”.

Tras la petición del alumnado, las autoridades de la Facultad les informaron que realizarán una sesión del Consejo Técnico para que haya papel higiénico, jabón y agua en los baños.

El estudiante aseguró que la Facultad de Psicología no es la única de Ciudad Universitaria, o de los planteles de la UAS que tiene una problemática en los servicios sanitarios para el alumnado.

“Es un problema generalizado, todas las facultades, no solamente la nuestra. Incluso a veces nos toca ir a baños aledaños, vamos por ejemplo, al baño de la FCA, y tampoco hay papel y jabón”.

“No solo sucede en la Universidad, en las facultades, sino que también sucede sen las preparatorias”.