$!Ni coronas de premiación, maquillaje o pasarela: Sipinna Culiacán emite recomendaciones a concurso de belleza infantil

El Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Culiacán emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los organizadores de un concurso de belleza infantil que se realizará por un particular el próximo 13 de octubre.

De acuerdo al documento que contiene las recomendaciones para garantizar que los derechos de las niñas que participan no sean vulnerados, la organizadora, Dora Patricia García López, se reunió con autoridades municipales el 23 de septiembre para esclarecer el esquema del concurso.

En el concurso Mini México Sinaloa 2022, las participantes no podrán usar maquillaje, no habrá coronas o bandas de premiación, no habrá evento de pasarela y se evitará valoraciones de aspecto físico. En cuanto a la vestimenta, esta deberá ser adecuada para su edad, por lo que quedan prohibidos escotes, trajes de baño o tacones.