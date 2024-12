Ni ‘El Mini Lic’ ni ‘El Mero Mero’ eran perseguidos por la Fiscalía de Sinaloa

En Sinaloa, ni Dámaso López Serrano “El Mini Lic”, ni Hernán Domingo Ojeda López “El Mero Mero”, eran perseguidos por la Fiscalía General del Estado, informó la titular Claudia Zulema Sánchez Kondo.

López Serrano fue aprehendido el 13 de diciembre en Virginia, en los Estados Unidos de América, por presunto tráfico de fentanilo; este 16 de diciembre, en la comunidad La Majada de Arriba, municipio de Badiraguato, detuvieron a “El Mero Mero”, también ligado al contrabando de esta sustancia.

“A nivel estado no, no tenía un registro o una orden de aprehensión. (“El Mini Lic”) a nivel estado no, no”, dijo Zulema Sánchez.

“El Mini Lic” es señalado como el presunto autor intelectual del asesinato del periodista sinaloense, Javier Valdez Cárdenas, en mayo del 2017.

Los señalamientos provinieron de los autores materiales del homicidio, Juan Francisco “El Quillo” y Heriberto Picos “El Koala”, quienes fueron sentenciados por la agresión.