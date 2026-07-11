$!Niega Ayuntamiento de Culiacán ciberataque a sus páginas oficiales

CULIACÁN._ Luego de que en redes sociales circuló información que señalaba un presunto hackeo al portal de Salud del Municipio, la Alcaldesa interina de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, negó que las páginas oficiales del Ayuntamiento hayan sido víctimas de un ciberataque.
Al término de la sesión ordinaria de Cabildo de este sábado, la Presidenta Municipal aseguró que los portales institucionales son monitoreados de manera permanente y que no han registrado afectaciones.
“En las páginas del Ayuntamiento oficiales no han sufrido ningún tipo de ataque. Las páginas las estamos cuidando y monitoreando a diario, son páginas que son seguras”, declaró.
Al preguntarle si la información difundida en redes sociales era falsa, respondió que desconoce el origen de esas publicaciones y reiteró que las plataformas oficiales del Ayuntamiento no han sido vulneradas.
“Habría que ver de dónde viene la publicación o la noticia, pero en sí las páginas oficiales del Ayuntamiento no han sufrido ningún tipo de atentado”, afirmó.
Durante la sesión de Cabildo, la regidora del PRI, Erika Sánchez Martínez, señaló que, de acuerdo con información publicada por medios nacionales, el portal de Salud del Ayuntamiento de Culiacán habría sido víctima de un ciberataque.
La edil afirmó que esa presunta vulneración habría derivado en la filtración de más de 4 mil expedientes médicos, los cuales contendrían datos sensibles como nombres completos, direcciones, teléfonos, CURP, correos electrónicos e historiales clínicos.
“Nos tuvimos que enterar por medios nacionales de un ciberataque al portal de Salud del Ayuntamiento por el grupo Jaque, que ventiló la filtración de información de más de 4 mil expedientes médicos”, expresó durante la sesión.
Sánchez Martínez solicitó al Gobierno municipal informar si esa versión es verdadera y, de ser así, explicar las acciones que se tomarán, al advertir que la exposición de esos datos podría facilitar fraudes, extorsiones o robo de identidad.
“¿Este gobierno nos puede informar si esta información que está circulando a nivel nacional es real? Porque las consecuencias deberían de ser fuertes. Primero para los que manejan esta información, no estamos hablando de cualquier cosa, son datos sensibles”, apuntó.