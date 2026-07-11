$!Niega Ayuntamiento de Culiacán ciberataque a sus páginas oficiales

CULIACÁN._ Luego de que en redes sociales circuló información que señalaba un presunto hackeo al portal de Salud del Municipio, la Alcaldesa interina de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, negó que las páginas oficiales del Ayuntamiento hayan sido víctimas de un ciberataque.

Al término de la sesión ordinaria de Cabildo de este sábado, la Presidenta Municipal aseguró que los portales institucionales son monitoreados de manera permanente y que no han registrado afectaciones.

“En las páginas del Ayuntamiento oficiales no han sufrido ningún tipo de ataque. Las páginas las estamos cuidando y monitoreando a diario, son páginas que son seguras”, declaró.

Al preguntarle si la información difundida en redes sociales era falsa, respondió que desconoce el origen de esas publicaciones y reiteró que las plataformas oficiales del Ayuntamiento no han sido vulneradas.

“Habría que ver de dónde viene la publicación o la noticia, pero en sí las páginas oficiales del Ayuntamiento no han sufrido ningún tipo de atentado”, afirmó.