Niega delegado de Morena en Sinaloa que haya línea para promover consulta de Revocación a Mandato a favor

Los comentarios emitidos por morenistas a participar en la consulta de revocación de mandato el 10 de abril, en los que se inclinan por invitar a la ciudadanía a hacerlo en un sentido, no es por línea nacional, sino que cada quien se expresa a su manera, dijo el Delegado de Morena en Sinaloa, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo.

“Lo que se hace es invitar a los ciudadanos a participar en el proceso y cada quien decide como hacerlo, pero es simple y sencillamente es invitar a participar en el proceso”, dijo, “no tenemos alguna directriz en el sentido que se haga de alguna manera, simplemente a participar”, agregó.

La primera declaración fue el 21 de marzo por el Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez; se unió el Gobernador Rubén Rocha Moya; el Diputado César Ismael Guerrero Alarcón; y el Diputado Feliciano Castro Meléndrez, ellos son algunos de los funcionarios públicos que se han manifestado en un sentido e invitado a la ciudadanía a que participe de esa manera.

La resolución del 17 de marzo, explicó, en la que dice que las funcionarias y funcionarios pueden hacer el llamado a participar, se está aplicando en Sinaloa y la manera de la que lo están haciendo es a como la gente considere hacerlo, a favor o en contra, pero invitar a participar.

“Como partido, no tenemos una participación en cuanto a darle una directriz a la gente, ya es personal de los compañeros de cualquier organización que den su opinión y lo podrán externar, lo podrán decir, pero no como partido, no como organización política”, reiteró el Delegado de Morena en Sinaloa.

Rocha Moya anunció por medio de la conferencia de prensa que realiza cada semana que seguirá manifestándose públicamente a favor de que las personas salgan a participar y lo hagan en ese sentido, para que López Obrador siga en la presidencia.

Mientras que Inzunza Cázarez argumentó que su expresión fue un comentario a título personal, pese a que estaba en un evento oficial de Gobierno en representación del Gobernador, cuando se posicionó en un sentido de la consulta, en el marco de la veda electoral que no lo permite.

“Lo que externó el Gobernador fue como ciudadano y en base a su derecho de participar a su libertad como todo ciudadano tiene, entonces en función de eso se hace, a la libertad que se tiene, pero reitero que como partido somos respetuosos de la ley y lo que hacemos es decirle a la gente que participe”, subrayó.