Niega Gámez Mendívil acusaciones de EU por presuntos vínculos con el narcotráfico

El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, rechazó las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos que lo señalan por presuntos vínculos con el narcotráfico, y aseguró que “no tienen fundamento”.

A través de un breve mensaje publicado en sus redes sociales, Gámez Mendívil negó las acusaciones y defendió su actuación en el servicio público.

“Rechazo los señalamientos que se han dado a conocer; no tienen fundamento”, expresó.

En el mismo texto, de apenas unos párrafos, Gámez Mendívil sostuvo que su trayectoria se ha caracterizado por el apego a la legalidad.

“En mi vida siempre he actuado con apego a la legalidad y con responsabilidad en el servicio público”, indicó.

Asimismo, aseguró que continuará con sus funciones al frente del Ayuntamiento.

“Desde Culiacán seguimos trabajando, atendiendo a la gente y cumpliendo todos los días”, concluyó.