Niega Gobierno de Sinaloa existencia de ‘tregua’ entre grupos criminales por Navidad

El Gobierno de Sinaloa estableció que los resultados en materia de seguridad durante el 24 y el 25 de diciembre corresponden a que funcionó el operativo aplicado y no a la existencia de una tregua entre grupos criminales o con autoridades.

El subsecretario de Seguridad Pública Leoncio Pedro García Alatorre señaló que desde el Gobierno se desconoce si la reducción de enfrentamientos en vía pública durante Nochebuena y Navidad corresponda a un acuerdo entre los grupos criminales para aminorar la violencia durante las fechas.

“Con relación a tregua no tenemos información que pudiéramos obtener de las redes sociales, no se dijo nada, nosotros no pactamos con ellos, no tenemos trato con ellos. No sabemos, desconocemos, lo que sí les puedo comentar que seguramente fue disuasivo el operativo que se armó que se realizó por medio de todas las autoridades de los tres niveles de gobierno”, dijo.

Durante la mañana del 24 de diciembre fue localizado un hombre sin vida en la carretera estatal de Escuinapa a Teacapán, con heridas de bala.

El siguiente asesinato en el estado ocurrió el 25 de diciembre cerca de las 20:30 horas en la comunidad de El Diez en Culiacán cuando un grupo armado atacó un abarrote, asesinando a un hombre y también hiriendo a tres mujeres que trataron de huir de los hechos.

También el 25 de diciembre desaparecieron dos personas en la ciudad de Culiacán.