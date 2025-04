Niega Jesús Madueña uso de estudiantes para propaganda para su reelección en la UAS

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, negó que se utilicen o manipulen a los estudiantes para participar en propaganda a favor de su reelección.

Previo a su comparecencia, como parte del proceso de elección para la Rectoría 2025-2029, Madueña aseguró que las concentraciones masivas en favor de los candidatos ya se presentaron antes en la UAS, cuando había voto universal.

”Eso es histórico, váyanse 10-15 años atrás y es lo mismo, pues”.

”[Acarreo] Eso es lo que dice una persona, no es lo que dice la Universidad, pregúntele a la gente, aquí está, no me pregunte a mí eso, pregúntele a ellos si vienen acarreados, manipulados, a ellos, a mí no me pregunte eso”, respondió.

La Ley Orgánica de la institución prohíbe en su artículo 38 los actos de proselitismo durante las elecciones a los cargos de autoridad.

”¿En qué estamos violando la Ley?”, cuestionó Madueña.

Descartó que la asistencia de estudiantes a las comparecencias de los aspirantes, en pleno horario de clases, interfiera en el quehacer académico de la universidad.

En cambio, señaló que precisamente una de las demandas por las cuales se impulsó la reforma a la Ley Orgánica, era realizar este tipo de encuentros para exponer planes de trabajo.

”Claro que no, aquí se invita, hay una convocatoria que hoy a las 10 empezaban las comparecencias, se publica que yo iba a estar a las 11, aquí está la gente ¿qué quiere que haga? ¿Que los corra? Pues no los puedo correr”.

”[Afecta academia] Por supuesto que no, es una convocatoria para que escuchen un plan de desarrollo, ¿qué no querían eso? ¿Qué no pedían eso? Aquí está”, enfatizó.

El Rector titular apuntó que el respaldo que le demuestran corresponde a la unión que existe dentro de la UAS.

”Ustedes vieron que en los últimos dos años nunca me dejaron solo, nunca, por más que hicieron la lucha para dividirnos en la universidad, fue todo lo contrario y aquí está la muestra”.