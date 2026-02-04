Niega la SSPE que detenido por agresión a diputados operara un C4 clandestino

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Óscar Rentería Schazarino, rechazó que Jesús Emir, conocido como “Compa Güero” o “Radio 13”, operara un centro de monitoreo tipo C4 clandestino. Jesús Emir es el único detenido por el ataque contra los diputados de Movimiento Ciudadano el pasado 28 de enero.

El funcionario estatal explicó que, de acuerdo con la información recabada por las autoridades, el detenido tenía a su cargo tareas relacionadas con la radiocomunicación, el manejo de drones y otros recursos tecnológicos, pero no la operación de un centro de vigilancia conectado a sistemas institucionales.

Lo anterior se da luego de que instancias federales identificaran a “Radio 13” como operador del Cártel de Sinaloa, vinculado al control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear los movimientos de las autoridades y la adquisición de drones para una célula criminal.

Rentería Schazarino precisó que, desde su llegada a la Secretaría de Seguridad Pública en diciembre de 2024, se han localizado tres centros de videovigilancia clandestinos en el municipio de Culiacán, ninguno de los cuales estaba enlazado al sistema C4i de la dependencia estatal.

Añadió que estas instalaciones han sido aseguradas como parte de los operativos de seguridad, descartando que existiera alguna relación directa entre dichos centros y el ahora detenido.

Jesús Emir fue detenido entre la noche del lunes y la madrugada del martes, como resultado del análisis de cámaras de videovigilancia y del seguimiento de diversas líneas de investigación relacionadas con el atentado contra los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, ocurrido el 28 de enero.

La detención se realizó en la colonia Universidad de Occidente, frente a conocido supermercado, donde tras un operativo coordinado se le aseguraron 55 dosis de presunta droga conocida como cristal, un arma larga, dos cargadores, un vehículo y dos teléfonos móviles.