El Gobernador Rubén Rocha Moya negó el aumento en los delitos violencia familiar y desapariciones, que Noroeste publicó con datos del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y afirmó que ellos tenían “otros datos”, que estos delitos iban a la baja.

“Ni debiera preguntarme porque usted lo sabe todo”, dijo Rocha Moya a la reportera de Noroeste, quien le cuestionó sobre si debería haber un cambio en la estrategia de seguridad pública por los delitos de violencia familiar y de desaparición de personas.

“... ya sabe que ya subió 50 por ciento en violencia familiar, y que no sé qué los desaparecidos, no compartimos esa información, nosotros tenemos la información que tiene la Fiscalía... el tema de violencia familiar es un tema que no se ha logrado resolver de fondo, los desaparecidos igual, pero tenemos nosotros un registro a la baja” aseguró Rocha Moya en la Conferencia Semanera.

Los datos publicados por Noroeste son datos del reporte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que a su vez, se nutre con información de la Fiscalía General del Estado.

“Esa es una exageración, eso pregúntenselo a la Fiscalía, porque no tenemos ese dato de usted, ese dato de ustedes, el de su periódico, ese dato no lo validamos nosotros; ¿qué se valida?, ¿qué les damos datos aquí?, casos que tengan carpeta, que hayan hecho denuncia y no oídas”, agregó.

El reporte mensual del Sesesp detalló que los casos de violencia familiar en Sinaloa aumentaron un 48 por ciento en los primeros dos meses del presente año en comparación con el mismo periodo del año anterior, por lo que casi 400 personas más que el año pasado denunciaron ser víctimas de abuso intrafamiliar.

El mismo reporte señala que los casos de las privaciones de la libertad subieron un 18 por ciento, de 142 a 167 casos; y el homicidio doloso subió 16 por ciento, de 68 a 79 casos.

“No tenemos por qué cambiar las estrategias que traemos porque ha dado resultados, este gobierno le ha dado resultados la estrategia de seguridad”, exclamó.

En la misma conferencia, el Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, agregó que de los 199 casos de personas reportadas como desaparecidas, 32 más a las registradas en el reporte mensual de la SESEP, han aparecido 54 de ellas con vida.

“Logramos una estabilización de la curva y ciertamente en el mes de enero esta curva ha tenido un ligero ascenso, pero el trabajo que estamos haciendo nos permite pensar que en esta mitad del año volveremos a la estabilización”, destacó Inzunza Cázarez.

En una publicación anterior, Noroeste expuso que de las 397 denuncias por desaparición de personas en 2022, según datos de la misma Fiscalía, el 64 por ciento jamás fueron localizadas, y el cuatro por ciento se encontraron sin vida.