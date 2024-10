El Gobernador Rubén Rocha Moya negó estar enterado de la posible relación entre el político sinaloense Héctor Melesio Cuén Ojeda y el señalado líder del crimen organizado en Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada García.

El mandatario estatal declaró que Cuén Ojeda no hizo señalamientos sobre esta posibilidad de encuentros con “El Mayo”, posiblemente por falta de confianza entre el Gobernador y el fundador del Partido Sinaloense.

“No lo conocía (la posible relación entre Cuén y ‘El Mayo’). No sabía yo de esa relación. Nunca me platicó nada al grado de que yo pudiera tener una idea de una relación estrecha con el señor Zambada, que dijo que tenía amistad desde hace años. A lo mejor no me tuvo la confianza suficiente para platicarme, tendría razón”, apuntó Rocha Moya.

Cuén Ojeda fue asesinado el 25 de julio en Culiacán, misma fecha en la que fue detenido Ismael ‘El Mayo’ Zambada en territorio estadounidense.

De acuerdo a la investigación preliminar del asesinato de Cuén Ojeda, realizada por la Fiscalía General del Estado, el también ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa fue asesinado en un intento de asalto, sin embargo la Fiscalía General de la República apunta a que el político fue asesinado en el mismo lugar en el que estuvo “El Mayo”, la finca Huertos del Pedregal.

El 10 de agosto, la defensa de Ismael Zambada García hizo pública una declaración escrita en la que aseguró que el día de su detención fue a una reunión con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

La versión por escrito de Zambada García establece que a esta reunión acudió Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex Rector de la UAS, y que también había sido invitado el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Mientras caminaba hacia el área de reunión vi a Héctor Cuén y a uno de sus ayudantes. Los saludé brevemente antes de entrar a una habitación que tenía una mesa llena de frutas”, se menciona en la misiva de “El Mayo”.

En el caso de Rocha Moya, ese mismo día el Gobernador negó que haya sido invitado a una reunión del crimen organizado.