$!Niega Rocha Moya militarización de policías locales en Sinaloa

CULIACÁN._ El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, negó que haya un proceso de militarización de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa.

Actualmente, se encuentra en marcha el reclutamiento de 150 elementos para reforzar las filas de esta corporación, mismo que está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional tras la firma de un convenio entre el Estado y Federación el pasado 18 de agosto.

Rocha Moya garantizó que los nuevos agentes que se unan a la Estatal serán de perfil ciudadano, además que en su adiestramiento participará la Universidad de la Policía, que capacita a oficiales locales.

“No hay militarización, no hay militarización, van a ser ciudadanos comunes y corrientes. Va a ayudarnos a capacitar el Ejército, pero no solo el Ejército, también la Universidad de Policía.

“Ya se están haciendo los reclutamientos, son seis meses de capacitación e inmediatamente van a entrar. Nosotros ya los vamos a contratar como elementos de la policía a los que se van reclutando”, respondió Rocha Moya.