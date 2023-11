El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, negó que exista una imposición hacia su gabinete sobre qué actores o facciones apoyar en las elecciones de 2024.

Esta semana medios de comunicación locales publicaron que el Gobernador y su gabinete sostuvo una reunión a puerta cerrada con personas del partido Morena, sin embargo el mandatario estatal rechazó este supuesto.

“El equipo de Morena no, el gabinete sí. No hay acuerdos, yo con el gabinete no hay acuerdos”, dijo.

El miércoles el Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, se registró al proceso interno de Morena para buscar la candidatura por el Senado de la República.

A pregunta expresa sobre si la instrucción hacia el gabinete es apoyar a su compañero, Rocha Moya expuso que cada funcionario es libre de respaldar al partido y candidato que prefiera.

“Al que quieran, hay muchos morenistas que no están en el gabinete y que quieren registrarse”, comentó.

Por otra parte el Gobernador habló sobre la reunión que celebró con Claudia Sheinbaum Pardo, quien será la candidata de Morena por la Presidencia de México.

Esta reunión se realizó el pasado martes en la Ciudad de México y fue anunciada por el Gobernador el lunes en su conferencia de prensa La Semanera. Al revelar que asistiría, el Gobernador indicó que se le descontaría el día, pues estaría atendiendo compromisos partidistas en un día laboral.

“Ponernos de acuerdo con la organización, con la defensa del voto, que son cosas fundamentales. Nos explicaron las convocatorias, cómo va a funcionar, cómo se va a seleccionar a los candidatos”, reveló Rocha Moya.