El Gobernador Rubén Rocha Moya negó que su salida de México, el pasado 25 de julio, tenga relación con la detención de Ismael “El Mayo” Zambada García, ocurrido esa misma jornada.

Informó que salió del País rumbo a Estados Unidos por motivo vacacional y que el viaje no tiene relación con los hechos registrados ese día.

“El Gobierno estaba de vacaciones, tomé la decisión de irme unos tres o cuatros días, no estaba en días laborables, incluso habría que pegarle una revisada a eso, yo salí porque era la primera semana de vacaciones, no pensaba ir más allá. Yo a qué voy a Estados Unidos, voy a ver a unos familiares”, dijo.

“En toda mi vida, cuando me la revisen, he ido a eso, a visitar. Tengo muchos sobrinos y sobrinas”.

En una declaración por escrito Ismael “El Mayo” Zambada García señaló que fue invitado a una reunión con Rocha Moya y el político sinaloense Héctor Melesio Cuén Ojeda el pasado 25 de julio, este último asesinado durante la jornada en un hecho que es investigado por la Fiscalía local como intento de robo.

“Ni por aquí me pasaba que pudiera ocurrir un fenómeno como esto, allá me enteré. Primero se enteraron que este señor (Ismael Zambada) había sido capturado, luego más tarde pues me entero y me genera... me entero del tema del maestro Cuén”, explicó.

“Para que no cunda la especulación en ese sentido. Yo no estaba enterado de esa reunión, ni me invitaron, ni por supuesto no asistí”.

El pasado 10 de agosto Noroeste publicó que el Gobernador Rocha Moya salió del país horas antes de la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y de la muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda, en un avión propiedad del empresario sinaloense Jesús Vizcarra.

En él, además del piloto y el Gobernador, viajaban siete personas más de la familia de Rocha Moya.

El Gobernador aseguró que la relación que mantiene con Vizcarra es desde hace años, y que el vuelo con el que salió al extranjero no está relacionado con los operativos para detener a El Mayo.