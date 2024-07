El Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, se negó a celebrar una reunión de trabajo con diputadas y diputados locales, integrantes de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, aseguró la presidenta de la misma, Mónica Armenta Elenes.

Desde el 26 de abril, la instancia legislativa envió un oficio al titular de Seguridad Pública estatal, sin embargo, la respuesta llegó apenas la semana pasada, y en un sentido negativo, señaló la Legisladora del Partido Sinaloense.

“Tuve la respuesta la semana pasada, que el Secretario de Seguridad no nos puede recibir como Comisión de Seguridad Pública, de hecho, se lo he externado a cada uno de los integrantes que conformamos esta Comisión, y la respuesta fue esa”, declaró Armenta Elenes.

“Me llama y me dice que no nos puede recibir a la Comisión, que lo puede hacer de manera muy personal a cada uno, ocupa la anuencia del señor Gobernador para recibir a la Comisión, esa es la respuesta que me dio el Secretario”, sostuvo.

Mencionó que, tras consultarlo con el resto de integrantes, las y los diputados aceptaron que sea ella, como presidenta de la Comisión, quien concrete el acercamiento con el funcionario estatal.

Al momento de enviar el oficio, la presidenta de la Comisión dio a conocer que este acercamiento tiene la finalidad de que las y los legisladores estén al tanto del trabajo en materia de Seguridad Pública en Sinaloa, y a partir de eso, entablar un trabajo en conjunto.

La petición de audiencia surgió debido a que la Comisión de Seguridad Pública fue reestructurada el 14 de marzo de este año, a causa de que varios los diputados que la integraban pidieron licencia para participar en el proceso electoral.

Se pretende que este sea el segundo encuentro entre el Secretario de Seguridad y legisladores, desde que Gerardo Mérida Sánchez asumió la titularidad de la SSP en septiembre del 2023.