Niega SSPyTM despido masivo de policías; confirma nueve bajas

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán aclaró que no existe un despido masivo de policías y que únicamente se han procesado nueve bajas recientes derivadas del incumplimiento de requisitos de permanencia establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En un comunicado emitido este viernes, la dependencia calificó como falsa la versión sobre la presunta baja de más de 50 elementos y reiteró que los procedimientos se realizan conforme al marco normativo vigente.

“No existe tal número de agentes dados de baja. Esta dependencia rechaza dicha versión y reitera que actúa en todo momento conforme al marco normativo vigente”, apuntó.

Durante esta semana circuló un presunto despido masivo de policías municipales en Culiacán. Ante ello, la prensa cuestionó al secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos.

El funcionario, afirmó que se habían enterado de esta situación únicamente por lo publicado en medios de comunicación por lo que solicitaron un informe a la corporación municipal para aclarar si existía algún procedimiento interno en curso.

De acuerdo con la SSPyTM, las nueve bajas corresponden a agentes que no acreditaron los lineamientos obligatorios de control, evaluación y confianza, procesos que deben mantenerse actualizados para garantizar la permanencia del personal operativo.

“Recientemente se han tramitado únicamente nueve (9) bajas, las cuales corresponden a elementos que no cumplieron con los requisitos de permanencia, conforme a los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dichos lineamientos obligan a mantener actualizados los procesos de control, evaluación y confianza del personal operativo”, destacó.

La corporación explicó que estos procedimientos están sustentados en la normatividad vigente y pueden derivar en sanciones graduales como separación temporal, limitación de funciones o baja definitiva, según la evaluación de cada caso.

Además, subrayó que no se trata de decisiones arbitrarias, sino de una obligación institucional para mantener a la corporación integrada por personal plenamente evaluado y confiable.

“Estos procedimientos no son discrecionales ni punitivos, sino parte de la responsabilidad institucional de garantizar que la corporación esté integrada únicamente por personal plenamente acreditado, evaluado y confiable, en beneficio de la ciudadanía”.

“La SSPyTM reconoce y valora la labor de todos sus elementos, y garantiza que cada caso es atendido con estricto apego a la normatividad y con pleno respeto a los derechos laborales”, concluyó.