Aunque el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, solicitó una suspensión definitiva para no ser aprehendido, con el amparo federal, esta se le negó y tuvo que pagar 10 mil pesos de garantía económica para no fugarse en caso de ser requerido por la Fiscalía General del Estado para ponerle ante un Juez.

Según la lista de acuerdos del Juzgado Segundo, a Cuén Ojeda se le negó la suspensión definitiva para ser aprehendido, luego de que la semana pasada un grupo de ciudadanos interpusiera una denuncia contra él y su hijo, acusándolos de enriquecimiento inexplicable.

“En Culiacán, Sinaloa, una vez de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por la autorización de la parte quejosa Héctor Melesio Cuén Ojeda, mediante el cual exhibe billete de depósito N -----, expedido por el Banco del Bienestar, valioso por la cantidad de diez mil pesos, con el que garantiza que no se sustraerá de la acción de la justicia con la suspensión provisional concedida el dos de mayo del año en curso”, dice la síntesis.