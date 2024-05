Culiacán | Proceso

Niegan suspensión de caso luminarias a ‘El Químico’; quiso librarse sin reparación del daño

El ex Alcalde de Mazatlán alegó que no hubo daño a las finanzas del Ayuntamiento, toda vez que en el contrato con Azteca Lighting pactaron una fianza en caso de incumplimiento, fiscales señalan que aún no se cobra esa fianza; “El Químico” encara audiencia intermedia