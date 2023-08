El Juzgado Segundo de Distrito no concedió la protección a Cuén Díaz luego de que en los informes rendidos por las autoridades, manifestaron que el acto por el que les señalaron eran falsos.

Un Juez federal negó la suspensión definitiva contra orden de aprehensión a Héctor Melesio Cuén Díaz, ex funcionario de la Universidad Autónoma de Sinaloa involucrado en procedimientos penales en dicha calidad.

Las autoridades mencionadas fueron el Ministerio Público de la Federación, así como la directora general de Amparos y Contencioso de la Guardia Nacional.

El pasado 28 de julio, también le negaron la suspensión definitiva a Cuén Díaz ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Secretaría de Seguridad Pública, pero se la concedieron contra un Juez de Control.

Este es uno de los tres amparos que ha interpuesto Cuén Díaz contra órdenes de aprehensión; el primero fue 497 en el Juzgado Tercero, que fue desechado; además del 869/2023 en el Juzgado Primero donde le negaron la suspensión definitiva.

Héctor Melesio Cuén Díaz, ex funcionario de la UAS e hijo del ex Rector, Héctor Melesio Cuén Ojeda, está indiciado en dos procedimientos penales por desempeño irregular de la función pública en calidad de ex trabajador de la Universidad.