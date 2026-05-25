$!Niñas y niños de Culiacán piden recuperar espacios y reforzar seguridad para construir paz

Niñas y niños de escuelas primarias de Culiacán expresaron su preocupación por la violencia que vive el municipio y propusieron acciones para recuperar espacios públicos, reforzar la seguridad y reconstruir la convivencia social durante la cuarta edición del programa “Líderes del Futuro Construyendo Paz”. La Regidora priista Erika Sánchez Martínez explicó que el programa se desarrolla en coordinación con asociaciones civiles como Construyendo Paz AC, Proeduca y Sipinna Culiacán, con el objetivo de impulsar acciones permanentes dentro de las instituciones educativas.





“Los niños tienen mucha claridad de la situación que se vive en Culiacán en materia de violencia. Tienen mucha claridad de lo que han perdido, de las libertades que han perdido”, señaló. Indicó que más de mil 200 niñas y niños han participado en este ejercicio, en el que presentan proyectos relacionados con la construcción de paz y la recuperación de sus entornos. Entre las propuestas planteadas por las infancias destacan mejorar la iluminación en calles, rehabilitar parques y canchas deportivas, así como fortalecer la presencia de policías de proximidad en escuelas y colonias.





Sánchez Martínez afirmó que las autoridades deberán integrar un diagnóstico con las propuestas presentadas para convertirlas en políticas públicas. “Ya no se trata nada más de escuchar a nuestra niñez, sino también de accionar de manera oportuna”, expresó. La cuarta edición del programa reunió a 350 estudiantes de seis escuelas primarias de Culiacán, quienes participaron mediante dinámicas, concursos y exposiciones enfocadas en liderazgo y cultura de paz. Cynthia Rogers, integrante de Construyendo Espacios para la Paz, señaló que al inicio del programa muchas niñas y niños expresaron miedo e inseguridad debido a la violencia.



