Ningún Alcalde de Sinaloa ha reportado falta de condiciones para realizar el Grito: Gobernadora

Hasta este jueves, ningún Alcalde de Sinaloa ha manifestado al Gobierno estatal que existan condiciones adversas para realizar los festejos del Grito de Independencia, afirmó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

Cuestionada sobre si algún Municipio había planteado suspender o modificar las celebraciones del 15 de septiembre ante la situación de violencia que atraviesa el estado, Domínguez Nava aseguró que hasta el momento no han recibido ningún planteamiento en ese sentido.

“Nadie nos ha manifestado que tenga algún inconveniente, hasta el momento se ha trabajado con ellos para que se lleven a cabo. Ningún Municipio ha manifestado nada”, dijo.

Señaló que existe coordinación con los 20 municipios y con las distintas fuerzas de seguridad para establecer los operativos de vigilancia durante las Fiestas Patrias.

Explicó que cada corporación cuenta con su propia estrategia y que, conforme se acerque la fecha, se determinarán los refuerzos que sean necesarios.

“Se está trabajando para que se cuente con toda la seguridad y haya sobre todo la confianza de todos los ciudadanos para disfrutar de las Fiestas Patrias”, expresó.

La Mandataria agregó que el Gobierno estatal permanecerá atento a cualquier cambio en las condiciones de seguridad y que, si se identifica algún riesgo, podrían tomarse otras decisiones.

“Ante cualquier circunstancia que se considere que hay un riesgo, por supuesto que se tomarán otras decisiones”, afirmó.

Domínguez Nava también pidió a la ciudadanía no entrar en pánico ante los hechos de violencia y llamó a recuperar los espacios públicos y las calles.

“Hay que buscar que todos recuperen la calle, los espacios públicos y en esa medida estamos trabajando para que así sea”, manifestó.