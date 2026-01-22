Ningún lugar ha estado exento de la violencia en Sinaloa: Tere Guerra tras hallazgo de policía asesinado en el Congreso

Ningún lugar ni sector ha estado exento de la ola de violencia que atraviesa Sinaloa, aseguró la Diputada María Teresa Guerra Ochoa tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un policía municipal a un costado del Congreso del Estado, durante la mañana de este jueves.

El agente municipal había sido privado de su libertad la mañana del miércoles en la sindicatura de El Salado y fue localizado alrededor de las 08:00 horas en una calle lateral del recinto legislativo.

El cuerpo presentaba huellas de violencia, se encontraba envuelto en plástico y tenía una cartulina con un mensaje de contenido amenazante.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política señaló que este hecho refleja la complejidad del contexto de violencia que enfrenta la entidad.

“Ningún sector, ningún lugar hemos estado exentos de esta ola de violencia. Sin duda puede ser una reacción”, afirmó.

A pregunta expresa sobre si el hecho es un mensaje para los tres poderes de Gobierno defendió que durante la crisis de seguridad han sido diversos sectores los afectados.

“Yo no lo considero de esa manera, yo creo que ha habido diferentes sectores donde ha habido estos hechos lamentables y pues hay que actuar y esperar también que las autoridades nos informe a las correspondientes”, apuntó.

Recordó que apenas un día antes se llevó a cabo la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, Óscar Rentería Schazarino, quien incluso convocó a guardar un minuto de silencio por las y los elementos caídos.

“Sin duda puede ser una reacción. Ayer tuvimos la comparecencia del Secretario (de seguridad). El Secretario incluso nos convocó a guardar un minuto de silencio por las y los elementos de seguridad”.

En ese sentido, reiteró que desde el Congreso existe una responsabilidad permanente de seguir impulsando acciones para que el estado recupere una seguridad que calificó como “fracturada”, no solo fortaleciendo a las instituciones, sino también generando mejores condiciones para las familias.

“... el legislativo no está exento de seguir haciendo esfuerzos para que Sinaloa recupere esta seguridad fracturada”.

Hace un año, en la banqueta frente al Congreso del Estado se localizó el cuerpo de un ex agente de la Fiscalía General del Estado.

La víctima fue identificada como Luis Alberto, el cual había sido reportada como privada de libertad después de que civiles armados se lo llevaron hacía un rumbo desconocido durante la mañana del miércoles 15 de enero del 2025.

Guerra Ochoa aclaró que las actividades del Congreso no serán suspendidas, tal como ha ocurrido en otros hechos violentos registrados incluso durante sesiones legislativas.