No apostemos a más burocracia: Tere Guerra

CULIACÁN._ En lugar de crear una Vicefiscalía para Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, conviene más reforzar la cobertura a estos sectores con una Unidad Especializada, dijo la Diputada local María Teresa Guerra Ochoa.

Mencionó que, crear una Vicefiscalía representa mayor recurso para conformar la estructura, lo cual puede representar más gasto en su operatividad que propiamente en acciones de cuidado a la prensa y activistas.

La Diputada puntualizó que han mantenido acercamientos con asociaciones civiles, como Iniciativa Sinaloa, que proponen la creación de esta Vicefiscalía, a fin de alcanzar acuerdos.

“Ellos insisten en un tema de Vicefiscalía, y ya en el marco del segundo periodo ordinario daremos tiempo de volvernos a reunir con ellos y analizar cuál es la mejor salida. En lo particular yo les decía “no apostemos a más burocracia, apostemos a generar una mejor cobertura”. A veces creando más estructuras de Vicefiscalía pues se come el recurso, cuando ese recurso debe canalizarse a la protección.

“Sí hay la apertura, ¿qué es lo que más conviene? ¿qué les decía yo? Sinaloa es de los estados que tiene una estructura con el Instituto de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, tiene una estructura amplia, ¿cuánto recurso se canaliza ahí y cuánto llega realmente para la protección?”, cuestionó la Diputada.

Consideró que son pocas las carpetas de investigación iniciadas por delitos en contra de la prensa o activistas, como para destinar toda una estructura burocrática hacia estos fines.

No obstante, de parte del sector civil se planteó que el bajo número de denuncias podrían deberse justamente a la ausencia de una autoridad enfocada en atenderlos.

“¿Cuántas carpetas de investigación había, de acuerdo a lo que Fiscalía nos había dicho en el marco de dos años? Y la verdad era una cantidad de carpetas de investigación donde era muy baja el número de carpetas de investigación, y vamos a crear toda una estructura para pocas carpetas de investigación. Ellos decían que quizá no había la denuncia suficiente porque era al revés, ellos decían que, al no haber estructura, no hay la denuncia”, indicó Guerra Ochoa.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa aseguró que de parte del Legislativo existe la voluntad de continuar con la discusión de este tema, pese a que se trata de un trabajo pendiente de la anterior Legislatura.

“Siendo un tema que quedó pendiente desde la Legislatura 64, porque el compromiso se hizo en la Legislatura 64, sin embargo nosotros presentamos una iniciativa para que fuese unida una reforma, que no se hizo”, declaró.