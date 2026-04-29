No asiste Alcalde de Culiacán a evento con jubilados tras conocerse acusación de EU

El Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil no se presentó este miércoles a un evento de entrega de primas de antigüedad a trabajadores sindicalizados jubilados, pese a que su asistencia estaba contemplada, tras darse a conocer una acusación en su contra por parte de autoridades de Estados Unidos por presunto vínculos con el crimen organizado.

El acto se llevó a cabo alrededor de las 13:00 horas y formaba parte de una ceremonia oficial en el Palacio Municipal en la que el Gámez Mendívil.

Pese a ellos, el Alcalde no acudió al evento y tampoco lo hizo el Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos.

En cambio la directora general de administración del Ayuntamiento de Culiacán, Samara Yukier Gámez Lopez, se presentó como representante del Alcalde.

Su ausencia se dio luego de que se hiciera pública una acusación en Estados Unidos que lo vincula, junto con otros funcionarios de Sinaloa, con presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.