Las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad no pueden disminuirse gracias a los partidos de la oposición, quienes votaron en contra de la Reforma Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Durante la conferencia La Semanera, el Mandatario estatal revivió la iniciativa que el Presidente de la República presentó y fue rechazado por el Congreso de México, la cual buscaba devolver el control de la generación eléctrica al País limitando la participación de empresas privadas.

“He estado reclamando que nos bajen, cambien de tarifa, digo yo, Sinaloa, pero es Sonora, el sureste, Yucatán, Quintana Roo, son muchos estados que tienen un clima caluroso al extremo y necesitamos cambiar, ¿por qué no hemos cambiado? porque los señores de la oposición, del PRI, del PAN, del PRD se opusieron a la reforma eléctrica”, acusó Rocha Moya.

El proyecto no se llevó a cabo porque requerían la votación de dos terceras partes de los diputados que conforman la Cámara nacional, quienes rechazaron la reforma.

“Había una fórmula para poder bajar las tarifas de la luz, se opusieron a la reforma eléctrica y fue muy claro, este fue un tema que políticamente maniató la posibilidad de que las ciudadanas y ciudadanos de Sinaloa y de todos los estados que tienen este problema pudieran haber bajado la luz”, señaló.

Rubén Rocha Moya recordó los tiempos de pandemia por Covid-19, cuando tuvieron que modificar la Ley de Adquisiciones para comprar vacunas en el extranjero, pues los militantes de la alianza Va Por México también se negaron a la compra.

“En lugar de tres opciones para compra, hubieran cuatro, una de ellas era comprar en época de crisis o de situaciones como la pandemia, comprar fuera”.

“Les dije ‘si no hay vacunas, es culpa de ustedes, no nos permiten comprar fuera’ hoy lo digo, si no bajan las tarifas es culpa justamente de los que se opusieron a la reforma eléctrica, que son los partidos de la oposición”, dijo.

Instalan tres plantas hidroeléctricas en Sinaloa

La Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno del Estado hicieron un convenio para instalar tres nuevas plantas hidroeléctricas en Sinaloa para producir mayor energía limpia.

“Santa María, que es una presa por concluirse; luego va a ser la de Picachos; y luego va a ser la de Amate, que es una derivadora de la presa de El Comedero”, detalló.

Estas tendrán la capacidad para atender más de 100 mil hogares y brindar mejores condiciones de energía eléctrica en el estado.