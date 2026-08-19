$!No basta con aumentar penas para combatir el feminicidio: Ana Chiquete

La nueva legislación para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio no debe centrarse únicamente en aumentar las penas para quienes cometan este delito, sino en corregir las fallas de prevención, investigación y atención a las víctimas, planteó la Senadora sinaloense Ana Francis Chiquete Elizalde. Durante las Mesas de Diálogo para analizar la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, señaló que uno de los principales retos será establecer mecanismos de coordinación efectivos entre las distintas instituciones y entidades del País.





“No se trata únicamente de aumentar las penas, sino de establecer mecanismos de coordinación entre las diferentes entidades, entre las diferentes instituciones que deben de atender este delito y que se busque también su prevención”, sostuvo. La ex Secretaria de las Mujeres en Sinaloa destacó además la necesidad de fortalecer las medidas de reparación del daño y la atención a niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad tras un feminicidio. En ese sentido, señaló que desde el Senado buscará aportar su experiencia en la implementación del programa “Infancias con Futuro”, como parte de las medidas que deberán contemplarse para atender a las víctimas indirectas de la violencia feminicida.

La Senadora participó en las mesas de trabajo instaladas por las comisiones para la Igualdad de Género, de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, donde especialistas, defensoras, colectivas, autoridades y familiares de víctimas discutieron propuestas para la nueva legislación. Los trabajos abordaron seis temas: prevención de la violencia feminicida y políticas públicas; investigación y debida diligencia; definición del tipo penal, tentativa y agravantes; víctimas y reparación integral; coordinación institucional y sistemas de información; así como la implementación de la Ley General. Chiquete Elizalde consideró que las propuestas recogidas durante este proceso deberán quedar reflejadas en el dictamen que elaboren las comisiones del Senado.



