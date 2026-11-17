Garantizar agua para las siembras no es suficiente para dar certidumbre al próximo ciclo agrícola, señaló la Diputada del PRI y presidenta de la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso, Irma Moreno Ovalles.

Comentó que también se requieren precios de comercialización justos y apoyos económicos para los productores

Moreno Ovalles hizo estos señalamientos luego de que el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable aprobara por unanimidad el programa de siembras para el ciclo agrícola otoño-invierno 2026-2027, que contempla una superficie de 670 mil 36 hectáreas en Sinaloa.

Consideró que, además de contar con suficiente agua para los cultivos, es necesario garantizar condiciones favorables para la comercialización de las cosechas, así como el respaldo económico que requieren los agricultores durante el proceso de producción.

“Aquí el tema, primeramente pues los precios internacionales, los apoyos y los adeudos que se tienen. Ahorita seguimos con adeudos pendientes a nuestros maiceros, a la gente del trigo y lamentablemente pues teníamos tanta esperanza con el tema del sorgo y hoy vimos que no fue así”, expresó.

Todavía existen adeudos de apoyos correspondientes a ciclos agrícolas anteriores, por lo que consideró necesario que el Gobierno estatal respalde a los productores y atienda los compromisos pendientes.

Sin embargo, señaló que varios de estos incentivos corresponden principalmente al Gobierno federal y que, ante la falta de recursos suficientes en las finanzas estatales, el Ejecutivo de Sinaloa no tiene capacidad para cubrir por sí solo los apoyos que siguen pendientes de entrega.

“Quienes nos alimentan han sido olvidados por el Gobierno Federal y nos pasaron una responsabilidad que no nos correspondía, de los mil 400 millones a Sinaloa y es lo que se está batallando para que se pague, porque no le correspondía al Estado darlo, eso es de la federación, pero para Claudia Sheinbaum es muy fácil decir Sinaloa hazte tu responsable”, aseveró.

Por ello, insistió en que los productores necesitan mayor respaldo a nivel nacional para enfrentar el próximo ciclo agrícola y contar con condiciones que les permitan obtener mejores resultados por sus cosechas.