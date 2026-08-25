$!No basta un cambio de titular para resolver crisis en Sinaloa, advierte PAS

El Partido Sinaloense advirtió que el cambio en la titularidad del Gobierno del Estado no significa, por sí solo, que vaya a cambiar la situación que enfrenta Sinaloa.
Luego de que Graciela Domínguez Nava asumiera como Gobernadora interina, el PAS señaló que recibe un estado golpeado por la inseguridad, problemas económicos y afectaciones en distintos sectores productivos.
El partido pidió a la nueva Gobernadora poner por delante las necesidades de los sinaloenses y no los intereses de grupos o partidos.
“Más que reconocimientos anticipados, lo que corresponde es señalar con claridad la enorme responsabilidad que hoy asume”, señaló.
El PAS dijo que entre los principales pendientes están la seguridad, la economía y la atención al campo, la pesca, el comercio y el turismo, además de recuperar la certeza en la conducción del estado.
También dejó claro que no asumirá una postura de respaldo automático a la nueva administración.
Dijo que reconocerá las decisiones que beneficien a Sinaloa, pero cuestionará aquellas que, a su juicio, vuelvan a perjudicar a la población.
“No basta un cambio de titular. Sinaloa necesita un cambio en la forma de gobernar, en las prioridades y, sobre todo, en los resultados”, sostuvo.
El partido consideró que Domínguez Nava asume el Poder Ejecutivo en un momento complicado y con una administración que arrastra un fuerte cuestionamiento ciudadano.
“Por encima de cualquier partido, de cualquier gobierno y de cualquier interés de grupo, están Sinaloa y los sinaloenses”, remarcó.