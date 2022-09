No cambios, pero sí pretende Gobernador hacer ajustes en la SEPyC; persiste descoordinación con el Isife

Derivado de los problemas de coordinación que existen entre la Secretaría de Educación y el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa sobre las escuelas que faltan por rehabilitar, el Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que no habrá cambios, pero sí ajustes.

“Vamos a hacer ajustes, los ajustes no necesariamente sugieren cambios, y el tema es de ambas partes, no le pongo yo responsabilidad exclusiva a nadie, ahí falta coordinación de ambas partes, pero la jefa es la Secretaria de Educación”, comentó.

“Es necesario que los funcionarios se pongan de acuerdo y nos den elementos de comunicación certeros, definitivos, no lo estamos haciendo. A ver si la próxima semana no traen algo con otros 12 más, etcétera, sí, tenemos que verlo”.

El Gobernador giró instrucciones al Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cazárez, para que se mantenga en coordinación con las demás secretarías y les haga llegar un reporte o informe de los trabajos que se están realizando.

“Ahora, pues falta de coordinación, la falta es que no se coordina, se tiene que coordinar el arquitecto Echave y Graciela, Secretaria, coordinar. A veces, fíjense nada más, a veces en el gobierno, ya se lo dije a los funcionarios, si no pusieron ellos al funcionario, si se los mandé a través de Enrique Inzunza, con ese no se coordinan, buscan coordinarse con otro, pero les va a hacer daño esa conducta”, dijo.

“Pero bueno, estamos llegando al año, y yo voy a hacer los ajustes debido en ese aspecto, esas son prácticas, sectas indebidas, porque si se los mando yo, es porque yo gané la gubernatura y me ayudaron, pero no para que le hagan el feo a la gente que les mando, entonces no se coordinan por eso”, indicó.

Rocha Moya reiteró a sus funcionarios que se tiene que dar atención a la población, y prioridad a dos áreas sensibles como lo son salud y educación, por lo que no pueden dejar de coordinarse y trabajar a favor de que se atiendan las problemáticas.

“¿Y qué les puedo decir yo?, pues como no, pues fíjense como me dejaron las escuelas, pero esa no puede ser mi justificación, la obligación mía es darles respuesta a los padres de familia”, expresó.

“Entonces es porque yo les comento las cosas y por eso yo se las digo aquí, y algunos funcionarios pues se sienten un poquito mal, porque les digo bueno, pero tienen una solución ellos, o agarran camino, o la otra cosa es que, yo necesito que me den resultados y lo que preguntas tú es cierto, ahí estoy todos los días aumentando el número de escuelas, la Secretaria me dio 117, aquí luego me agregaron 39, no sé, si ustedes los del ISIFE, si, y ahora resulta que son 17 más, oigan, en qué condiciones me ponen a mí de Gobernador que me están diciendo, y que me tengas que preguntar tú, bueno, ¿cuándo va ser la definitiva?”, dijo.