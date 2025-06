No clonaron chalecos ni patrulla... detenidos por la Estatal eran policías municipales, confirma Rocha

Las personas detenidas la noche del 2 de junio por la Policía Estatal de Sinaloa afuera de una clínica privada en Culiacán, no eran civiles con uniformes ni patrulla clonada, sino policías municipales, confirmó el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El Mandatario indicó que la información fue corroborada por el titular de Seguridad Pública del Estado, Óscar Rentería Schazarino, quien descartó la presencia de civiles vestidos como policías o de patrullas clonadas.

”Según el Secretario de Seguridad, que muy temprano me informó, eran policías municipales, no eran personas que estaban con chalecos de policías, sino eran policías. No se habla de patrullas clonadas”, declaró Rocha Moya.

”No sé si se confundieron, si estaban a propósito, ese es otro tema que se lo debieran aclarar las instancias”, dijo.

La noche del 2 de junio, se registró un despliegue de fuerzas de seguridad afuera de una clínica privada ubicada sobre la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Chapultepec, en Culiacán.

El primer reporte fue por el ingreso de dos personas heridas de bala.

Cuando elementos elementos de la Policía Estatal arribaron al hospital, estos habrían sido obstaculizados de manera agresiva por agentes de la Policía Municipal de Culiacán, según informó la SSPE.

Tras un altercado, agentes estatales detuvieron a siete policías municipales.

”Las medidas que se tomaron es que se retuvieron a los policías. Disciplinariamente se tiene que hacer la investigación administrativa, porque es su estancia en ese lugar, con qué carácter”.

”Eso tiene que resolverse de la investigación. Están en la Policía Estatal, deben de estar, ya no creo que estén, ya deben haberlo pasado a donde corresponda”, subrayó el Gobernador de Sinaloa.

”Se hace una investigación administrativa en la corporación, y si hubiera algún delito después de esa investigación lo que hace es turnarlo a la Fiscalía correspondiente, cualquiera de las dos fiscalías”, apuntó.