No descarta Graciela Domínguez más cambios en su gabinete

La Gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez Nava no descartó que puedan registrarse más cambios en su gabinete, luego de los seis movimientos anunciados este miércoles.

Señaló que los cambios forman parte de la revisión permanente que debe realizarse dentro de la administración estatal para ajustar o reforzar las estrategias.

“Lo dijimos desde un principio que en toda actividad siempre hay que estar revisando y poder hacer movimientos, cambios o reforzar estrategias”, expresó.

Al ser cuestionada sobre si habrá más modificaciones, respondió que continuarán trabajando y que los movimientos se realizarán en caso de que sean necesarios.

“Seguiremos trabajando y en la medida de que eso sea necesario lo seguiremos haciendo, y si no, así vamos a continuar”, dijo.

Sobre los nuevos funcionarios, la Gobernadora pidió conocer sus perfiles y aseguró que estarán a la altura de los retos que enfrenta actualmente su administración.

“La administración continúa y tenemos grandes retos, y sé que los nuevos perfiles, ante estos nuevos retos que tenemos, estarán a la altura”, manifestó.

También fue cuestionada sobre si la Secretaría General de Gobierno permanecerá sin cambios, pero evitó confirmarlo.

“Seguimos trabajando, y en la medida de que sean necesarios cambios, se los vamos a estar diciendo”, respondió.