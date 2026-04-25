No descarta María Inés Pérez buscar la Alcaldía de Culiacán en 2027

María Inés Pérez Corral, ex Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa, no descartó la posibilidad de buscar la Alcaldía de Culiacán en el proceso electoral del 2027.

La ex funcionaria morenista consideró que su trayectoria podría darle viabilidad como contendiente.

“En su momento, cuando sean los tiempos, yo creo que sería viable con una contendiente que podría ser la legitimidad de la lucha que he tenido, ¿verdad? de trabajo. He sido una mujer de resultados, creo que sería viable”, aseguró al ser cuestionada.

Indicó que podría contender arropada por Morena y con el respaldo del Partido del Trabajo.

“Por los dos”, afirmó.

Pérez Corral fue cuestionada cuando acudió a la asamblea informativa de los senadores Imelda Castro Castro y Gerardo Fernandez Noroña, realizada este viernes en el Parque Alameda, en Culiacán.

En el evento reiteró su respaldo a la Senadora Castro Castro, a quien definió como un perfil orientado a la construcción de la paz en Sinaloa.

“Vengo por un proyecto de Nación, una persona con ideología, con principios y por eso mismo es que decidí apoyar a Imelda porque considero yo que ella es la que puede de alguna manera empezar a resolver y volvernos asumir al proyecto de la Cuarta Transformación y que estemos trabajando a la par con la Presidenta de la República”, dijo.

“Queremos que esté en paz, por eso precisamente necesitamos que llegue alguien que esté orientada completamente a la paz por Sinaloa, a la paz por México”.