No descarta Martha Reyes buscar candidatura en Sinaloa en 2027; ‘¿por qué no?’, expresa

Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, no descartó contender por un cargo de elección popular en el proceso electoral del 2027.

Indicó que hace unas semanas habría respondido que no, pero que actualmente las circunstancias habrían cambiado.

“No sé, porque decirte que no o decirte que sí, las cosas cambian en una semana a otra, como lo dije en una entrevista el otro día, hace tres semanas hubiera dicho un absoluto no. Hoy las circunstancias están cambiando y ¿por qué no?”, apuntó.

Señaló que desde que inició a levantar la voz en contra de la situación de violencia que vive el Estado algunos partidos políticos, incluido Morena, se habrían acercado a ella para conversar sobre sus aspiraciones políticas.

“Todos se han acercado. No es para que me ofrezcan un puesto como tal, pero ellos también quieren saber cuáles son las aspiraciones que yo tengo y he aprovechado todos los partidos, que estoy hablando hasta morena en su momento”, expresó.

Consideró que los empresarios y ciudadanos deben participar en la discusión sobre el futuro político del Estado, pero reconoció que la política requiere perfiles con experiencia.

Sin embargo, dijo, que de no haber aspirantes adecuados o que generen consenso habría que abrir la posibilidad a otros perfiles.

“Si las circunstancias no arrojan a alguien que queramos en común, los ciudadanos va a haber sorpresas y no voy a ser yo, precisamente”, señaló.

Reyes evitó precisar si estaría interesada en buscar la Gubernatura o algún cargo municipal y sostuvo que su objetivo principal es que Sinaloa recupere la gobernabilidad.

“Yo lo que quiero es que haya gobernabilidad y que haya realmente una oportunidad para los sinaloenses”.

En ese sentido, llamó a los sinaloenses que tengan experiencia, capacidad e interés en participar a levantar la mano pues el sector empresarial estaría dispuesto a respaldar perfiles que consideren adecuados.

Además, llamó a formar construir una alianza para enfrentar el escenario político y de seguridad que vive actualmente el Estado.

“Yo nunca he participado en esto, pero la necesidad y por eso yo estoy haciendo un llamado a los sinaloenses, los que sientan la capacidad, la experiencia, y el impulso de participar en estas contiendas, adelante, estamos todos los empresarios dispuestos a apoyarlos porque tenemos que ir en alianza. Si nosotros no vemos s una alianza en Sinaloa, vamos a tener que repetir lo de este Gobierno”, advirtió.