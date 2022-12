No dieron presupuesto para equipar el Pediátrico, porque está en el Insabi

Aunque presentó un proyecto de presupuesto para el Hospital Pediátrico de Sinaloa, no le fue otorgado porque pertenece al sistema de salud pública del Instituto de Salud para el Bienestar, informó la Diputada Celia Jáuregui Ibarra.

En conferencia de prensa explicó que el proyecto inicial era para ejecutar la Ley de Cáncer que ya tiene Sinaloa para la atención de niñas, niños y adolescentes.

“La intención de esta propuesta de proyecto, de estos 116 millones de pesos, pues tiene qué ver con el equipamiento del Hospital Pediátrico, para poder ejecutar la ley en cuestión de detección”, expuso.

“La respuesta que me dio el Secretario de Finanzas es que Sinaloa está inscrito en esta política de Salud pública federal que tiene qué ver con el Insabi, por lo tanto los convenios de colaboración que tengan en ese sentido, pues son los que serán los compromisos que se hagan para equipar el Hospital Pediátrico”.

Explicó que actualmente en Sinaloa, el diagnóstico de un tumor sólido toma más de un mes porque no hay el equipamiento necesario. Las muestras son enviadas a Nuevo León, Jalisco o Querétaro.

“El tema que no se le haya asignado el presupuesto que yo solicité ahorita, no quiere decir que el Ejecutivo no esté trabajando en el tema, al contrario, el Ejecutivo tiene este enlace con el gobierno federal, que es el Insabi, esa es la respuesta que me dieron, donde ese convenio que se tiene es precisamente para este tema de equipamiento, y el tema de salud en Sinaloa”, dijo.

“Yo lo que pongo en duda es el tiempo que les tome estas gestiones y ver cristalizados estos presupuesto que vengan del gobierno federal, pero confío en la sensibilidad del Gobernador Rubén Rocha Moya”.

Detalló que solamente un tomógrafo cuesta 60 millones de pesos, además requieren comprar un microscopio especializado y el presupuesto para el 2023 sólo marca tres millones de pesos para cáncer en general.

“Al tener este convenio con gobierno federal ellos, no es que estén impedidos, pero no les conviene invertir en algunos aspectos que ya van a estar cubiertos por el gobierno federal. Insisto, mi preocupación es cuánto tiempo les va a tomar”, señaló.

El Hospital Pediátrico de Sinaloa es uno de los nosocomios que fue renovado durante la administración del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel. Sin embargo, el nuevo edificio opera parcialmente porque no ha sido equipado, solo recibe pacientes en el área de consulta externa.