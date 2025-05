‘No encontramos huellas... de esas que deja la sangre aunque la laven’, dice Loza sobre recorrido en penal de Aguaruto

La Comisión Estatal de Derechos Humanos no encontró indicios de muertos o heridos en el penal de Aguaruto en Culiacán, tras la balacera registrada dentro de la instalación el miércoles 21 de mayo.

El presidente del organismo, Óscar Loza Ochoa, señaló que recorrieron los módulos 6, 7 y 10, este último en donde se presume inició el conflicto.

“La verdad, le digo, anduvimos viendo las banquetas, el pavimento. Anduvimos viendo el suelo, el piso de tierra. Las paredes, sí, aunque se habían pintado algunas de ellas quizá de las zonas donde hubo conflicto y se notan impactos, obviamente de bala, ahí pero no encontramos huellas de esas que deja la sangre aunque laven, la grasa que queda allí. No encontramos, no al menos por donde nosotros anduvimos”.

“Yo no anduve todo el penal, anduve por esos patios que estaban al interior, antes de llegar a los módulos 6, 7 y 10, lo demás no sé”, manifestó.

Asimismo, indicó que examinaron el área de enfermería donde había cinco reos enfermos. Uno de ellos, con una herida causada por un arma punzocortante durante el conflicto armado del 21 de mayo.

“Estuve allí también en enfermería, efectivamente, había cuatro enfermos. Uno de ellos al que reclamaban los familiares que estaba herido, lo que nos explicó el médico allí es que era una herida punzocortante, no de bala pero al final de cuentas es un herido dentro de un conflicto que hubo allí, violento del día 21. Los otros eran enfermos, un nefropata, otro con un problema de cáncer y otra persona más”, aseguró.

Indicó que los reos que ocupaban un espacio en el módulo 10 habían sido movidos de sitio, ya que esa área aún seguía asegurada con una cita roja y con impactos de bala en las paredes.

“El número 10, lo que pasa es que ahí estaba solo. Esa gente se la llevaron a otros módulos. Pero yo estuve en el 10, sí.

“Todavía estaba la cinta, esa roja. Ahí estuvimos”, afirmó.

Durante su recorrido conversó con algunos reos, de los cuales, solo uno externó sentir miedo por lo que pudiera acontecer.

Sin embargo, Loza Ochoa aseguró que la tensión entre los internos ya había pasado.

“Ya no había la tensión que quizá hubo durante el día miércoles y quizá durante el día jueves también, lo que ellos reclamaron allí en el seis les estaban sirviendo la cena ya, eran como las 5:30.

“Uno de ellos manifestó que tenía miedo sobre lo que pudiera acontecer, yo hasta lo platiqué allí que mencionó que cuándo se inventarían las pastillas contra el miedo porque él todavía lo conservaba. Pero allí en el séptimo reclamaban cena, que todavía no les llegaba y el agua que al parecer, el agua para tomar, ya se les había agotado”, concluyó.

Su visita se dio el pasado viernes 23 de mayo según compartió la CEDH a través de sus páginas oficiales.