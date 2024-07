Dos años de espera no es mucho considerando lo que se ha avanzado en la construcción de los Centros de Resguardo e Identificación Humana en Sinaloa, declaró la Subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno de Sinaloa, Patricia Figueroa Sauceda.

Este comentario fue dirigido a medios de comunicación que han criticado el retraso sobre la puesta en marcha de estos espacios y a familiares de personas víctimas de desaparición forzada que han esperado años para localizar a sus desaparecidos.

“Ustedes han insistido mucho en un día y en una fecha y han criticado mucho eso, yo quisiera, algunas personas no todos, pero quisiera explicar esta parte explicandome lo mejor posible: este es un trabajo muy fino, de mucha responsabilidad, es un trabajo que permite que la ciencia y el humanismo se conjunte, no puede haber humanismo sin ciencia, y viceversa aquí. Estamos trabajando cada punto con responsabilidad, no hemos caído en algún tipo de prisas por hacer un tipo de presentación como la gente quiere porque hay que recordar que personas que han esperando desde hace 10 años, desde hace 15 años hoy les parece mucho dos años y medio, les digo que no es mucho dos años y medio para todo lo que se ha logrado”, justificó.

El centro de resguardo, proyecto conocido como panteón forense, es un espacio en el que serán colocados e identificados cuerpos de personas no identificadas, esto para combatir los registros de desaparición forzada y poder constatar el fallecimiento de personas con estatus de no localizadas.

Este proyecto inició con la administración del Gobernador Rubén Rocha Moya y se planea la construcción de un centro en Ahome, otro en Culiacán y uno en Mazatlán.

La autoridad estatal ha declarado que la construcción del centro de resguardo de Culiacán ya se encuentra terminada.

En 2022 el Gobierno de Sinaloa prometió que en diciembre de ese año comenzaría operaciones el espacio, sin embargo todavía no se inicia con la identificación de cuerpos.

La semana pasada se anunció que será en agosto de este 2024 que comenzarán los trabajos en el centro de resguardo de Culiacán.

“Estamos viviendo un momento histórico en México donde se requiere cada vez más la coordinación en los estados, recordemos que hay personas que pueden estar aquí en Sinaloa sin estar identificadas y pueden ser de Coahuila o viceversa, de hecho ya se han presentado casos así y estamos trabajando también en una coordinación con los estados”, mencionó.

“La búsqueda en campo, la búsqueda en los penales, la búsqueda en calle, la búsqueda de familias también para encontrar a las familias de personas no identificadas también. Hoy estamos entrando en Sinaloa a una etapa histórica que es la búsqueda forense”.

De acuerdo al colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Sabuesos Guerreras, en Sinaloa hay al menos 2 mil 300 cuerpos de personas que no han sido identificados en el Servicio Médico Forense, fosas comunes y panteones privados.

Noroeste: La colectiva sabuesos guerreras calculaba que hay más de 2 mil 300 personas esperando identificación...

Todos los datos, todos los datos, en este momento pueden ser especulaciones. Solo la Fiscalía es la indicada para dar números, ahí sí soy muy respetuosa.