“No es rendición, no, es compromiso para hacer posible la reforma a la Ley Orgánica, y justo por ello, una vez más reiteramos al encargado del Despacho y a la autoridad universitaria, entiéndase el Consejo Universitario, a que nos sentemos a dialogar, que pongamos en el centro el interés superior de la universidad”, subrayó.

Castro Meléndrez aseguró que esta decisión no fue tomada de manera imprevista o repentina, pues está respaldada en un análisis del contexto que atraviesa la casa de estudios, y de lo que exige la sociedad sinaloense.

El desistimiento del Congreso del Estado en el litigio con la Universidad Autónoma de Sinaloa sobre la Ley de Educación Superior de Sinaloa no es sinónimo de rendición, sino una manera en que el Legislativo propone avanzar hacia reformar la Ley Orgánica de la casa rosalina, defendió el Diputado Feliciano Castro Meléndrez.

“No es un planteamiento repentino, tenemos ya muchos meses en este proceso y nosotros lo hemos estado procesando, entonces no es que de la noche a la mañana se nos haya ocurrido, estamos en este tema”, afirmó el Presidente de la Junta de Coordinación Política.

“Queremos el diálogo propositivo, hay elementos, y creo que tanto la autoridad universitaria como nosotros estamos obligados a conducirnos por los cauces que nos establece el tercero constitucional y la Ley General de Educación”., expresó Feliciano Castro.

“La Ley Orgánica de la UAS está superada, está obsoleta de acuerdo a lo que establece la Carta Magna del País, de acuerdo a los principios, constitucionales establecidos por la Suprema Corte de Justicia”, señaló.

Por ello, reivindicó que este desistimiento a la batalla legal fue un paso importante de cara a alcanzar acuerdos que satisfagan las necesidades de la universidad en cuanto a su legislación interna.

Sin embargo, puntualizó que este acto no es alguna manera de demostrar que el Congreso del Estado no tenga la facultad de trabajar en torno a la Ley Orgánica de la UAS.

“Si para la autoridad universitaria la traba era los cinco artículos que fueron objeto del amparo citado, pues decirles que vamos a mostrar esa voluntad, porque nosotros sí queremos a la universidad, y sí queremos contribuir”, aclaró.

“Había un impedimento legal, esta situación del amparo del Juez y la controversia, ah muy bien, ¿eso es lo que impide? Quitémoslo, el quitarlo no quiere decir que se quede sin atribuciones el Congreso, no quiere decir que el Congreso no tenga el marco legal para hacer la reforma”, enfatizó Castro Meléndrez.

Aun sin haber entablado comunicación con los universitarios, manifestó que será la comunidad universitaria la que debe determinar si este tipo de acuerdos han de concretarse, pues la casa de estudios es suya.

“No sé si estén abiertas, es nuestro compromiso plantearlo, y ya juzgará la comunidad universitaria si debe avanzarse al diálogo o no”.

“Vamos a proceder a hacer la reforma a la Ley Orgánica de la UAS. Por lo tanto, reitero, no es rendición, al contrario”, concluyó.