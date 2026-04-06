$!‘No es un diálogo, es monólogo’, reclaman productores de Sinaloa por falta de precios justos para el campo

Con la desesperación de años de trabajo sin garantía de pago y la incertidumbre de no saber si podrán cubrir sus deudas, productores agrícolas de la región iniciaron este lunes una jornada de manifestaciones por falta de precios justos.
Denunciando que se han hecho más de 200 mesas de trabajo con el Gobierno Federal y no han pasado de ser diálogos sin soluciones concretas.
Los productores, provenientes de zonas como el Ejido Sataya y el Valle de Culiacán y Navolato, señalaron que el campo sinaloense se encuentra en un punto crítico.
Martín Lim, productor local, explicó que mientras el costo de inversión para producir una tonelada de maíz asciende a los 5 mil 600 pesos, las autoridades y los industriales pretenden pagarles apenas 4 mil 500 pesos.
“Lo que queremos es que actúen, no nada más que nos escuchen. 200 mesas de diálogo que no son de diálogo, es monólogo”, lamentó Martín Lim.
La indignación crece entre los ejidatarios al recordar misiones oficiales al extranjero que no han rendido frutos.
José María, productor de Sataya, Navolato, criticó que, mientras ellos enfrentan la quiebra, comisiones oficiales viajaron a Dubái en lo que calificó como turismo agrícola.
También relató su amarga experiencia con la cosecha de garbanzo, la cual entregó por necesidad a solo 7 pesos el kilo, una cifra que ni siquiera cubrió la inversión inicial.
“Trabaja unos dioquis todo el año para uno como campesino, como ejidatario, no hay un sueldo. Nosotros nos levantamos a las cuatro o cinco de la mañana a la tierra”, expresó José María.
La ejidataria de Angostura, Sinaloa, María Cristina, hizo un llamado a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que se liberen los apoyos prometidos de 750 y 200 pesos, señalando que la crisis actual lleva arrastrándose al menos tres o cuatro años.
“Realmente de ahí vivimos, de ahí nos sustentamos los alimentos para nuestra familia y todo. Ahorita está la crisis durísima porque necesitamos una respuesta de inmediato de la Presidenta”, afirmó Maria Cristina.
Destacó que el alto costo de los insumos hace imposible pagar los créditos actuales.
Los agricultores advirtieron que la manifestación es de carácter indefinido y denunciaron además intentos de las autoridades por evitar la protesta mediante escritos que aseguran falsamente que el conflicto está resuelto.
“Nosotros somos los que estamos dando de comer a la Nación. Y si nosotros no podemos dar de comer a nuestra familia, ¿cómo vamos a dar de comer a la nación?”, cuestionó Martín Lim.
Los productores se mantenían firmes en su postura, exigiendo que el diálogo se convierta en acciones gubernamentales que garanticen la rentabilidad de las trillas de maíz que están por comenzar.