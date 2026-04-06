$!‘No es un diálogo, es monólogo’, reclaman productores de Sinaloa por falta de precios justos para el campo

Con la desesperación de años de trabajo sin garantía de pago y la incertidumbre de no saber si podrán cubrir sus deudas, productores agrícolas de la región iniciaron este lunes una jornada de manifestaciones por falta de precios justos.

Denunciando que se han hecho más de 200 mesas de trabajo con el Gobierno Federal y no han pasado de ser diálogos sin soluciones concretas.

Los productores, provenientes de zonas como el Ejido Sataya y el Valle de Culiacán y Navolato, señalaron que el campo sinaloense se encuentra en un punto crítico.

Martín Lim, productor local, explicó que mientras el costo de inversión para producir una tonelada de maíz asciende a los 5 mil 600 pesos, las autoridades y los industriales pretenden pagarles apenas 4 mil 500 pesos.

“Lo que queremos es que actúen, no nada más que nos escuchen. 200 mesas de diálogo que no son de diálogo, es monólogo”, lamentó Martín Lim.