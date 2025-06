$!‘No está complicado... nomás es grabarse bien los nombres’, dicen votantes en Elección Judicial

Luis Alonso, el primer votante en la casilla del fraccionamiento Nueva Galicia, afirmó que el proceso no le resultó más complicado respecto a una elección tradicional por cargos del Poder Ejecutivo o Legislativo.

”No está complicado, nomás es grabarse bien los nombres, aunque es mucho candidato, pero practicando bien el numerío “03, 04, 08”, el que sea, pues organizarse nomás para no equivocarse de elección”, expresó.

”No me voy a poner a leer ahí tampoco, pues si no no sales nunca de ahí”, dijo.

En Nueva Galicia, así como en otras casillas de la zona sur de la ciudad como en Alturas del Sur, las casillas abrieron hasta con media hora de retraso respecto a la hora marcada por las autoridades electorales, que son las 8:00 horas.