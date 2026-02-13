‘No fue en el Carnaval’, señala Rocha Moya por asesinatos en Mazatlán en el arranque de la celebración

Los asesinatos ocurridos en Mazatlán este jueves no fueron en el área donde se desarrolla el Carnaval, asentó el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya.

A pregunta expresa sobre el asesinato de dos jóvenes durante el primer día del Carnaval de Mazatlán pese a los operativos de seguridad, el Mandatario estatal sostuvo que los hechos violentos no se registraron dentro del área del Carnaval.

Además, defendió que el operativo de seguridad está funcionando.

“No fue en el Carnaval. Está fuera de lo que es es el área del Carnaval, entonces lo que sí, lo hubo, pero no están en el Carnaval... El operativo está funcionando”.

Los dos jóvenes que iban a bordo de una motocicleta fueron asesinados a balazos alrededor de las 20:45 horas del jueves 12 de febrero en el Parque Lineal del Libramiento II, en la zona norte del puerto, en medio del operativo de seguridad por las fiestas.

Rocha Moya señaló que podría acudir al malecón para hacer presencia en alguno de los días de fiesta.

“Es probable que vaya a pasearme un ratito por ahí en malecón, no en las horas en que estén las actividades, simplemente para hacer presencia”, dijo.