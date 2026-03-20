No fue por fentanilo; adolescente de 15 años que murió en el Pediátrico fue por tuberculosis, afirma IMSS-Bienestar

El reciente fallecimiento de un adolescente de 15 años en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, no fue por intoxicación de fentanilo, afirmó Julio Quintero Ledezma, coordinador del IMSS-Bienestar en Sinaloa.
La muerte de la joven, identificada como Myrin Estrella, originaria de la sindicatura de Villa Juárez, lo atribuyen a un caso de desnutrición severa por mala alimentación de la menor y un caso de tuberculosis miliar, es decir, que la enfermedad le llegó al cerebro, explicó el funcionario federal.
“La pacientita pues muy delgadita con un grado de desnutrición medio complicada y este se le hizo también los síntomas también un estudio este toxicológico donde le salió positivo a fentanilo.”
De acuerdo con los primeros reportes, la joven fue trasladada al hospital tras presentar síntomas compatibles con una sobredosis.
Quintero Ledezma comentó que no hay ninguna muestra que indique que la adolescente fuera obligada a consumir alguna droga.
“Ese fue el motivo principal, la desnutrición junto con la tuberculosis a ella la llevó a un desenlace fatal que terminó con su vida, pero el hallazgo de salir positivo fentanilo nos dicen que muchas veces puede ser también positivo por algunos medicamentos que se utilizaron para tratar la tubérculosis o tratar el dolor o omeprazol para la gastritis que te puedan dar sugestivo o que te puedan dar positivos o un falso positivo fentanilo.”
Julio Quintero recalcó que no tienen registro de ningún caso de deceso de niños o adolescentes a causa de intoxicación por fentanilo en Sinaloa.