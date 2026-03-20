No fue por fentanilo; adolescente de 15 años que murió en el Pediátrico fue por tuberculosis, afirma IMSS-Bienestar

El reciente fallecimiento de un adolescente de 15 años en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, no fue por intoxicación de fentanilo, afirmó Julio Quintero Ledezma, coordinador del IMSS-Bienestar en Sinaloa.

La muerte de la joven, identificada como Myrin Estrella, originaria de la sindicatura de Villa Juárez, lo atribuyen a un caso de desnutrición severa por mala alimentación de la menor y un caso de tuberculosis miliar, es decir, que la enfermedad le llegó al cerebro, explicó el funcionario federal.

“La pacientita pues muy delgadita con un grado de desnutrición medio complicada y este se le hizo también los síntomas también un estudio este toxicológico donde le salió positivo a fentanilo.”