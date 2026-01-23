$!‘No fue un error... nuestro camino es justicia, que paguen’: familia de Fernando Alan, muerto en operativo militar en Culiacán

La familia del joven Fernando Alan aseguró que su muerte durante un operativo militar en Culiacán no fue producto de un “error”, y afirmó que continuará exigiendo justicia hasta que el caso sea esclarecido.
En una rueda de prensa ante medios de comunicación, Brayan Humberto Chaidez Osuna, padre del joven, informó que la carpeta de investigación ya fue atraída por la Fiscalía General de la República, luego de que el caso fuera inicialmente atendido por la Fiscalía de General del Estado.
Pese a que la familia aún no ha tenido acceso al expediente, aseguró que autoridades estatales y federales les prometieron acompañamiento y una investigación a fondo.
“Nuestro destino o camino siempre va a ser justicia. Que paguen, no fue él, fueron varios, según el video que se circuló en redes, es que paguen lo que hicieron, pero eso es lo que estamos buscando”, subrayó Humberto Chaidez.
Fernando Alan murió el pasado 13 de enero, en medio de un operativo de persecución en Culiacán.
Los hechos se registraron sobre la Avenida Álvaro Obregón, donde personal militar se enfrentó a presuntos delincuentes que momentos antes habían agredido a las fuerzas de seguridad.
De acuerdo a los datos preliminares, durante el intercambio de disparos, el joven habría sido alcanzado por impactos de bala cuando se desplazaba en un automóvil por la Colonia Tierra Blanca, acompañado de su novia, Rosa Guadalupe, quien resultó gravemente herida y quien continúa hospitalizada a 10 días del hecho.