$!‘No fue un error... nuestro camino es justicia, que paguen’: familia de Fernando Alan, muerto en operativo militar en Culiacán

La familia del joven Fernando Alan aseguró que su muerte durante un operativo militar en Culiacán no fue producto de un “error”, y afirmó que continuará exigiendo justicia hasta que el caso sea esclarecido.

En una rueda de prensa ante medios de comunicación, Brayan Humberto Chaidez Osuna, padre del joven, informó que la carpeta de investigación ya fue atraída por la Fiscalía General de la República, luego de que el caso fuera inicialmente atendido por la Fiscalía de General del Estado.

Pese a que la familia aún no ha tenido acceso al expediente, aseguró que autoridades estatales y federales les prometieron acompañamiento y una investigación a fondo.