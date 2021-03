$!No habrá despidos de docentes, aclara SEP

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, aclaró que la federación no solicitará recortes de personal docente.

Esta precisión fue realizada ante la circular nacional emitida el pasado 10 de marzo por la dependencia federal, dirigida a las entidades federativas, en la que se exhorta a los entes a aplicar un plan de austeridad.

“Me queda claro que yo no tengo una facultad, legal, como para poder conceder, porque para eso están ustedes como autoridades estatales y está el sindicato de cada una de las secciones. Obviamente me queda claro que no es mi intención ni la función; por eso les aclaro por este medio, quédense tranquilos, yo no vengo a cortar cabezas, pero sí exijo que haya esa respuesta, ese compromiso, al menos de mi personal que integra mi secretaría”, comentó la funcionaria federal.