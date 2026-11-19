Este año no habrá pista de hielo ni Villa Navideña en la explanada de Palacio de Gobierno de Sinaloa, actividades que durante los últimos años se ofrecían de manera gratuita a las familias durante la temporada decembrina, debido a que el Gobierno estatal no cuenta con presupuesto suficiente para realizarlas.

La Gobernadora Graciela Domínguez Nava confirmó que para este 2026 no se tienen contempladas actividades de este tipo, luego de ser cuestionada sobre la posibilidad de instalar nuevamente la pista de hielo y realizar la tradicional Villa Navideña.

Explicó que el Ejecutivo estatal no dispone de recursos suficientes para organizar eventos como los de años anteriores.

Sin embargo, adelantó que sí habrá alguna ambientación y actividades sencillas para quienes acudan a Palacio de Gobierno, aunque no detalló en qué consistirán.

“Desde aquí les informamos que no tenemos planes para hacer lo que se hacía regularmente, por ejemplo, la pista de hielo. No tenemos recursos financieros para ello”.

En años anteriores la Villa Navideña iniciaba con el encendido del árbol de Navidad, acompañado de espectáculos de patinaje artístico y otras presentaciones, además de la instalación de una pista de hielo de acceso gratuito durante varios días de diciembre.

La instalación de esta pista representaba un gasto de varios millones de pesos. De acuerdo con información disponible en el portal de transparencia del Gobierno de Sinaloa, en 2024 el contrato para este servicio fue de 3 millones 717 mil 463 pesos, IVA incluido.

La contratación estuvo a cargo del DIF Sinaloa con la empresa Alcance Creativo Endurance S.A. de C.V. e incluyó una pista de 800 metros cuadrados, 400 pares de patines, equipo de seguridad, instalación y mantenimiento.

Para 2025 no se cuenta con información confirmada sobre el monto total destinado a este atractivo; sin embargo, para este año la administración estatal determinó no realizar la instalación, al señalar que no dispone del presupuesto necesario.