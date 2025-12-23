No habrá recolección de basura en Navidad y Año Nuevo en Culiacán

El Ayuntamiento de Culiacán informó a la población que el servicio de recolección de basura no laborará los días 25 de diciembre y 1 de enero, con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo.

El titular de Servicios Públicos Municipales, Luis Alfonso Arce Arias, dio a conocer que fuera de estas dos fechas, el servicio se brindará de manera normal y con rutas completas, por lo que exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones.

“Solo los días 25 de diciembre y 1 de enero no vamos a laborar; todos los demás días el servicio será normal. Queremos solicitarle a la población sacar la basura a la banqueta el día que pasa el camión recolector para evitar tiraderos por animales”, señaló el funcionario.

Asimismo, Arce Arias pidió a la población depositar los residuos en bolsas o contenedores, lo que permitirá una recolección más rápida y ayudará a mantener limpias las calles y espacios públicos del municipio.