No habrá restricciones en playas y se permitirá andar sin cubrebocas al aire libre para Semana Santa, confirma Rocha Moya

Las autoridades no han definido todavía el aforo y accesos pero no habrá restricciones en playas y se permitirá andar sin cubrebocas al aire libre, anunció el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Pero desde ahora les puedo decir que no vamos a tener restricciones”, reiteró el mandatario estatal.

“Vamos a dar a conocer algunas especificaciones pero en general al aire libre la idea es sin cubrebocas, pero vamos a tener algunas restricciones en las propias playas, en los propios centros turísticos que los daremos el conocer el día que demos a conocer el operativo”, reviró el Gobernador.

Rocha Moya se reunió con el Secretario de Salud estatal Héctor Melesio Cuén Ojeda, y le comentó que en general la tendencia de la pandemia de Covid-19 va a la baja en Sinaloa desde hace 22 días.

“Hemos visto que las reuniones públicas, particularmente los carnavales, el Carnaval de Mazatlán pero no solo el de Mazatlán, se hizo el de Topolobampo, se hizo en El Fuerte, se hizo en Cosalá”, comentó.

“Todas estas reuniones no nos han reportado, a pesar de lo copiosos que han sido para el lugar, para el espacio, no hemos tenido repunte en ninguno de los casos, no se ha alterado, quiere decir que esa nueva normalidad, el tema de la vacuna ha funcionado”, agregó.

Pese a que el Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro anunció que solicitarían el certificado de vacunación como medida preventiva, el Gobernador apuntó que no será generalizado en todo el estado y que no es necesario.

“Estamos hablando de la posibilidad de que no lleven el cubrebocas. Yo he dicho, yo soy partidario de vivir una nueva realidad que es esta, no compliquemos las cosas, la gente deberá ir sin restricciones solo aquellas que de manera muy específica establezcamos lo vamos a hacer, lo vamos a dar a conocer en el operativo pero no se va a requerir, desde ahora se los digo, no se va a requerir el certificado de vacunación”, apuntó.