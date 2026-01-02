No hay arrestos o multas por pirotecnia, pese a decomisos en Culiacán

Pese al aseguramiento de 250 kilos de pirotecnia, en Culiacán no hubo arrestos o multas por su venta, informó Jesús Bill Mendoza Ontiveros, Coordinador Municipal de Protección Civil.

En entrevista en Noticiero Noroeste, el funcionario municipal destacó que hubo una reducción de decomisos en comparación con el 2024, cuando sacaron de las calles 420 kilos de productos de pólvora.

“En este año fuimos y platicamos con los vendedores, en algunos cruceros, se hizo un último llamado para que evitaran comercializar pirotecnia, en caso de no hacerlo, se iba a tener que remitir al juez cívico”.

“Acataron la recomendación, tal vez vieron en algunos cruceros, pero inmediatamente acudimos, no hubo personas remitidas por la comercialización... los retiros fueron voluntarios, se dejó un acta, no tuvimos ningún remitido en este año”.

Durante el operativo Guadalupe-Reyes, tres personas resultaron heridas por pirotecnia, dos menores de nueve y 12 años de edad, además de un adulto de 21 años que perdió cuatro dedos de una mano, un caso menos que el año pasado, informó Mendoza Ontiveros.

“No queremos revictimizar, pero al llevar los cohetes al hogar esto es lo que sucede, aunque tengamos el mayor de los cuidados, aunque pensemos que tenemos los cinco sentidos en nuestros hijos, en un descuido puede pasar una situación de estas”.

“Lo mejor es evitar destinar recursos para la pirotecnia”, consideró.

Por otra parte, destacó que durante la noche del 31 de diciembre y madrugada del 1 de enero, en algunos sectores de la ciudad se registró el uso de fuegos artificiales aún cuando no estaban regulados por la dependencia.

Explicó que la compra de estos productos debe ser a empresas registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional y para poder usarla debe contar con permiso de Protección Civil.

El Bando de Policía, Gobierno y Justicia Cívica de Culiacán establece en su artículo 59, fracción 4, que poseer, manipular o vender en la vía pública o lugares públicos, juegos pirotécnicos, cohetes y similares sin permiso de la autoridad competente, se consideran faltas agravadas, las cuales pueden ser sancionadas con arresto de 12 a 36 horas y una multa de 50 a 150 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el valor de la UMA en 2025 fue de 113.14 pesos, siendo la última actualización, por lo que la multa por venta de pirotecnia oscila entre 5 mil 657 y 16 mil 971 pesos.

Asimismo, la normativa también establece en su artículo 45, fracción 4, que detonar cohetes o prender fuegos pirotécnicos u otros similares, sin permiso de la autoridad competente, causando molestias a las personas o poniendo en riesgo su integridad o tranquilidad, representa una infracción contrata el orden público, que se castiga con 10 a 20 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, es decir, de mil 131 a 2 mil 262 pesos.