No hay confirmación de presunta detención de Gerardo Mérida: Gobernadora de Sinaloa

La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, aseguró que no hay tiene confirmación oficial sobre la presunta detención de Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública del Estado, quien ha sido señalado por autoridades de Estados Unidos por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Entrevistada sobre las versiones difundidas en medios nacionales, la mandataria estatal señaló que hasta el momento no le han notificado sobre ese hecho.

“No tengo información sobre eso, la verdad; no nos han informado ni tampoco tengo conocimiento”, declaró.

Bonilla Valverde reiteró que no existe confirmación oficial de la supuesta detención del ex funcionario, cuya situación comenzó a trascender este viernes en medios de comunicación del país.

“No hay confirmación de eso”, reiteró.