No hay fundamentos para llamar a suplente de Sergio Torres: Manuel de Jesús Guerrero

No existen fundamentos suficientes para que el Congreso del Estado llame a un suplente del diputado Sergio Torres Félix, quien permanece ausente de sus funciones debido a su recuperación tras el atentado que sufrió, señaló Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, Presidente de la Diputación Permanente.

El Legislador explicó que esta situación podría ser considerada por el Congreso únicamente si se llegara a presentar una falta que afectara de manera completa la operación del Poder Legislativo.

“No hay lugar para llamar a la suplencia, no hay elementos para que se justifique el llamado. No se hará porque realmente el Congreso está funcionando; esto lo considera el Presidente de la Mesa Directiva si es que fuera necesario llamar a la suplencia, pero el Congreso funciona normalmente, entonces no hay justificación”, expresó.

Guerrero Verdugo señaló que la ausencia de Torres Félix se debe a una causa de fuerza mayor, relacionada con su proceso de recuperación, por lo que consideró que existe empatía por parte del Congreso hacia el Diputado y su familia.

“Además, la ausencia de Sergio Torres tiene que ver con una cuestión de fuerza mayor, no es que él no quiera venir. Incluso ahí tenemos cierto criterio y cierta solidaridad con el Diputado y con su familia. No es algo que se dé por primera vez en el Congreso; ha habido otras más. Por fortuna, los Diputados de todas las fracciones parlamentarias han sido solidarios y creo que ahora no será la excepción”, destacó. El funcionario indicó que, por el momento, no existen elementos suficientes para solicitar la incorporación de un suplente, por lo que el Congreso podría rechazar una petición en ese sentido si llegara a presentarse.

Explicó que tendría que analizarse primero si la ausencia del Diputado representa una afectación que impida el funcionamiento adecuado del Poder Legislativo antes de considerar el llamado de su suplente.

Guerrero Verdugo también dijo desconocer si este tema ya fue notificado a la Diputada Elizabeth Montoya.

Por ahora, reiteró, el Congreso continuará con sus trabajos y se mantendrá a la espera de la recuperación de Sergio Torres Félix.