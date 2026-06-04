$!‘No hay ideas demasiado locas’: Dorely Medina llama a jóvenes de Sinaloa a convertir sus sueños en impacto

CULIACÁN._ Las ideas pueden convertirse en soluciones que transformen comunidades cuando se acompañan de liderazgo, perseverancia y trabajo constante, aseguró la joven científica mexicana Dorely Medina Leal durante la conferencia “De la chispa al impacto: cómo convertir ideas en soluciones”.

Ante decenas de jóvenes reunidos este jueves en el Teatro MIA, como parte de la cuarta edición del SUMAFest 2026, Medina Leal compartió parte de su trayectoria profesional y explicó cómo una pregunta despertó su interés por la ciencia y terminó llevándola a representar a México en espacios internacionales.

“¿Qué le pasa al cuerpo en condiciones como las del espacio?”, recordó al hablar sobre la inquietud que marcó el inicio de su carrera.

La joven señaló que ha tenido la oportunidad de participar en proyectos de investigación, entrenamientos y foros relacionados con la exploración espacial, incluyendo experiencias en la NASA y presentaciones en Australia.

Asimismo, destacó que el liderazgo es una herramienta fundamental para generar cambios en las comunidades.

“Creo yo justamente que la capacidad de crear impacto es lo que define a una persona líder”, expresó.

Durante la conferencia explicó que, desde su perspectiva, existen siete pilares fundamentales del liderazgo, entre ellos la inspiración, la adaptación, la resiliencia y la capacidad de tomar decisiones.

“Si con tu liderazgo no puedes inspirar a alguien más, entonces tendríamos que cuestionarnos si realmente puede llamarse liderazgo”, afirmó.