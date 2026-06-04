$!‘No hay ideas demasiado locas’: Dorely Medina llama a jóvenes de Sinaloa a convertir sus sueños en impacto

CULIACÁN._ Las ideas pueden convertirse en soluciones que transformen comunidades cuando se acompañan de liderazgo, perseverancia y trabajo constante, aseguró la joven científica mexicana Dorely Medina Leal durante la conferencia “De la chispa al impacto: cómo convertir ideas en soluciones”.
Ante decenas de jóvenes reunidos este jueves en el Teatro MIA, como parte de la cuarta edición del SUMAFest 2026, Medina Leal compartió parte de su trayectoria profesional y explicó cómo una pregunta despertó su interés por la ciencia y terminó llevándola a representar a México en espacios internacionales.
“¿Qué le pasa al cuerpo en condiciones como las del espacio?”, recordó al hablar sobre la inquietud que marcó el inicio de su carrera.
La joven señaló que ha tenido la oportunidad de participar en proyectos de investigación, entrenamientos y foros relacionados con la exploración espacial, incluyendo experiencias en la NASA y presentaciones en Australia.
Asimismo, destacó que el liderazgo es una herramienta fundamental para generar cambios en las comunidades.
“Creo yo justamente que la capacidad de crear impacto es lo que define a una persona líder”, expresó.
Durante la conferencia explicó que, desde su perspectiva, existen siete pilares fundamentales del liderazgo, entre ellos la inspiración, la adaptación, la resiliencia y la capacidad de tomar decisiones.
“Si con tu liderazgo no puedes inspirar a alguien más, entonces tendríamos que cuestionarnos si realmente puede llamarse liderazgo”, afirmó.
También compartió algunos de los desafíos que enfrentó cuando ingresó a programas científicos internacionales siendo una de las participantes más jóvenes.
Medina Leal recordó que al llegar a la NASA sintió miedo al encontrarse rodeada de especialistas con una amplia trayectoria.
“Yo llegué cuando tenía 18 años y, cuando me paro, estaba en una sala llena de ingenieros, llena de maestros, llena de doctores”, relató.
Sin embargo, explicó que decidió continuar gracias al apoyo de su madre y a la confianza en el trabajo que había realizado para llegar hasta ese espacio.
Como parte de su mensaje a las y los jóvenes, la científica insistió en que no deben abandonar sus proyectos por considerarlos imposibles o poco convencionales.
“Cuando sientan que una idea no es buena o cuando alguien les diga, hey, tu idea está muy loca, acuérdense de esta plática”, manifestó.
“No hay ideas demasiado locas, que no hay ideas demasiado imposibles, porque absolutamente todas las ideas las podemos hacer realidad”.
Medina Leal también presentó herramientas para el desarrollo de proyectos, entre ellas el modelo Canvas y una metodología basada en la identificación de problemas, la generación de soluciones y la experimentación constante.
Además, advirtió sobre algunos obstáculos que suelen enfrentar quienes buscan liderar iniciativas, como el miedo al fracaso, la inseguridad o el exceso de análisis.
Hacia el cierre de su conferencia, reflexionó sobre la importancia de utilizar el conocimiento para impactar positivamente en la vida de otras personas.
“La ciencia me enseñó a hacer preguntas (...) pero déjenme les cuento que fue liderazgo lo que me enseñó a buscar respuestas que transformen vidas”, señaló.
La joven científica invitó a los asistentes a reconocer a quienes los inspiran y a convertirse también en agentes de cambio para sus comunidades.
“Hoy estoy compartiendo mi historia frente a un montón de personas, pero estoy 100 por ciento segura de que el día de mañana son ustedes quienes compartan su historia”.